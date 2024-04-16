У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн — Finance.ua

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У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн

Фондовий ринок
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У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн
У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн
Колишня дружина ексвласника ПриватБанку Олена Боголюбова намагається відсудити у державного банку понад 700 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба банку.

Деталі справи

Верховний Суд 17 квітня розгляне касаційну скаргу ПриватБанку у справі № 201/473/17 за позовом Олени Боголюбової, ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова.
Позивачка з 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал банку під час процедури bail-in.
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Суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з державного ПриватБанку більше 700 млн гривень. Банк в серпні 2022 року подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня 2024 року.
Раніше Верховний Суд в подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та скасував незаконні судові рішення про стягнення залучених у процедурі бейл-ін коштів з банку.
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Нагадаємо, 27 березня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку і не дозволив компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів, стягнути $350 мільйонів. Таким чином, колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду запобігла стягненню чималої суми з державного банку, одного з найбільших платників податків у країні.
За матеріалами:
Finance.ua
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