У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн — Finance.ua

У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн

Колишня дружина ексвласника ПриватБанку Олена Боголюбова намагається відсудити у державного банку понад 700 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Деталі справи

Верховний Суд 17 квітня розгляне касаційну скаргу ПриватБанку у справі № 201/473/17 за позовом Олени Боголюбової, ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова.

Позивачка з 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал банку під час процедури bail-in.

Суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з державного ПриватБанку більше 700 млн гривень. Банк в серпні 2022 року подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня 2024 року.

Раніше Верховний Суд в подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та скасував незаконні судові рішення про стягнення залучених у процедурі бейл-ін коштів з банку.

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Нагадаємо, 27 березня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку і не дозволив компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів, стягнути $350 мільйонів. Таким чином, колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду запобігла стягненню чималої суми з державного банку, одного з найбільших платників податків у країні.

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