Суд закрив провадження у справі ексакціонера ПриватБанку, який вимагав скасувати націоналізацію банку — Finance.ua
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Суд закрив провадження у справі ексакціонера ПриватБанку, який вимагав скасувати націоналізацію банку

Фондовий ринок
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Господарський суд міста Київ закрив провадження у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Олександра Вітязя до Міністерства фінансів України про визнання недійсним договору продажу акцій державі під час націоналізації ПриватБанку та зобов’язання повернути йому акції ПриватБанку.
Провадження було закрите на підставі норм Закону 590-ІХ.
Зазначимо, Олександр Вітязь до націоналізації ПриватБанку був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером.
У 2017 році О. Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подав позови про оскарження націоналізації та bail-in. Однак, після прийняття Закону 590-ІХ та успішного застосування його норм Великою Палатою Верховного Суду, частина «оскаржувачів» націоналізації забрала свої позови або ж справи були закриті судом.
«ПриватБанк вітає рішення суду про закриття чергової справи про оскарження націоналізації, яка тягнулась з 2018 року. З моменту націоналізації банку, ексвласники та ексменеджмент постійно намагалися через суд повернути собі вплив та акції.
Тому подібні рішення українських судів на користь держави, які були прийняті протягом цього року у справах О. Дубілета, І.Коломойського, Г. Боголюбова, — свідчення того, що судова система працює і верховенство права в Україні діє. Це важливо як для громадян, так і для наших міжнародних партнерів", — зазначили в ПриватБанку.
За матеріалами:
Finance.ua
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