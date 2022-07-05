ПриватБанк почав виплачувати пенсії військовим — Finance.ua

ПриватБанк почав виплачувати пенсії військовим Вчора 15:29 — Особисті фінанси

ПриватБанк почав виплачувати пенсії військовим

ПриватБанк розпочав виплату пенсій та випуск пенсійних карток для військових пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«ПриватБанк розпочав емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер згідно нової редакції Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» можуть отримувати пенсію напряму через ПриватБанк, — сказано в повідомленні.

Оформлення пенсійної картки

Для оформлення пенсійної картки, що займає декілька хвилин, військовим пенсіонерам треба звернутись до найближчого відділення ПриватБанку з паспортом та кодом платника податків.

Після відкриття картки пенсіонерам залишається підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Як зазначили в установі, сьогодні за допомогою пенсійних карток ПриватБанку свою пенсію отримують більше 4 мільйонів пенсіонерів України.

Довідка Finance.ua:

у липні українці отримають підвищену мінімальну та максимальну пенсію. Також збільшиться розмір пенсії за особливі заслуги;

у 2022 році на пенсію за віком мають право українці, яким 60 років та які мають страховий стаж не менше 29 років;

при несплаті єдиного соціального внеску під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься.

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