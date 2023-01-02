ПриватБанк і Ощадбанк запустили нові послуги для клієнтів з 1 січня — Finance.ua

ПриватБанк і Ощадбанк запустили нові послуги для клієнтів з 1 січня Сьогодні 15:00 — Фондовий ринок

Ощадбанк у свою чергу свою чергу продовжив дію платіжних карток, термін яких минув чи закінчиться протягом найближчих місяців. Такі картки діятимуть до 31 травня 2023 року. Продовження відбувається автоматично. Для цього клієнтам не потрібно звертатися до відділень Ощадбанку.

Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП. Підприємці можуть отримати кредит без застави майна (такий кредит має бути забезпечений порукою). Скористатися таким кредитуванням можуть підприємці із 10 областей: Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

За умовами кредитування сума кредиту має становити до 500 тис. грн. Кредити видаються терміном від 6 до 12 місяців.

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати кешбек за оплату поїздок у громадському транспорті. Скористатися такою можливістю зможуть клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають будь-яку картку ПриватБанку.

Для цього потрібно виконати декілька простих кроків:

Зареєструватись на сторінці акції або у повідомленні, що надійшло до Приват24/на e-mail.

Оплачувати проїзд у громадському транспорті карткою ПриватБанку через QR-код.

Учасники акції отримають кешбек 50% вартості квитка за кожну поїздку, але не більше 250 грн на місяць (або 310,56 грн з урахуванням ПДФО).

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку розмістили понад $100 мільйонів . З 21 жовтня до кінця року клієнти ПриватБанку відкрили понад 38 тисяч валютних депозитів на 101 мільйон доларів США. Середня сума вкладу складає 2 700 дол. США.

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