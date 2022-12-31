Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти ПриватБанку розмістили понад $100 мільйонів — Finance.ua
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Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти ПриватБанку розмістили понад $100 мільйонів

Кредит&Депозит
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Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти ПриватБанку розмістили понад $100 мільйонів
Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти ПриватБанку розмістили понад $100 мільйонів
З 21 жовтня до кінця року клієнти ПриватБанку відкрили понад 38 тисяч валютних депозитів на 101 мільйон доларів США. Середня сума вкладу складає 2 700 дол. США.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, депозити, що дозволяють захистити гривневі заощадження від можливого подорожчання іноземної валюти, стають все більше популярними серед українців.
У фінустанові нагадали, що 21 жовтня ПриватБанк приєднався до ініціативи Національного банку України та запровадив новий валютний вклад Капітал, який додатково захистить гривневі заощадження клієнтів у разі подорожчання долара.

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Для розміщення коштів на вкладі «Капітал» клієнти банку можуть з власної гривневої картки купувати валюту без обмежень суми за офіційним курсом Національного банку.
Відкрити строковий вклад Капітал в ПриватБанку можна через Приват24 чи відділення банку у доларах США строком на 6 або 12 місяців.
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Мінімальна сума вкладу — 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена.
Після закінчення строку вкладу сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад. Таким чином заощадження у гривні зберігають свій еквівалент до долара США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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