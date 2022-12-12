Ощадбанк продлил действие карт до 31 мая 2023 года — Finance.ua

Ощадбанк продлил действие карт до 31 мая 2023 года
Для удобства клиентов Ощадбанк продлил действие платежных карт, срок которых истек или истечет в течение этого года, до 31 мая 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Для пролонгации карт не нужно обращаться в отделения банка. Продление происходит автоматически.
Пролонгированные карты имеют полноценный функционал: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т.д.
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