Ощадбанк продлил действие карт до 31 мая 2023 года — Finance.ua
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Ощадбанк продлил действие карт до 31 мая 2023 года

Фондовый рынок
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Для удобства клиентов Ощадбанк продлил действие платежных карт, срок которых истек или истечет в течение этого года, до 31 мая 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Для пролонгации карт не нужно обращаться в отделения банка. Продление происходит автоматически.
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Пролонгированные карты имеют полноценный функционал: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т.д.

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По материалам:
Finance.ua
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