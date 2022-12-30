Ощадбанк спростив умови позики для ФОПів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» — Finance.ua

Ощадбанк спростив умови позики для ФОПів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» Сьогодні 16:05 — Кредит&Депозит

Ощадбанк спростив умови позики для ФОПів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» у межах якої ФОПи можуть отримати кредит без застави майна.

«Ощадбанк розширив умови доступного кредитування за програмою „Доступні кредити 5-7-9%“ з метою підтримки мікропідприємництва, а саме фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для розвитку підприємницької діяльності ФОП може отримати кредит без застави майна (такий кредит має бути забезпечений порукою)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що скористатись таким кредитуванням можуть підприємці з 10 областей: Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької.

У банку нагадують про основні параметри кредитування: цільове призначення — поповнення оборотного капіталу, сума кредиту має складати до 500 тис. грн, термін кредитування складає від 6 до 12 місяців.

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Укрінформ За матеріалами:

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