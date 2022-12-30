Держава заборгувала банкам 2,6 млрд грн за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Держава заборгувала банкам 2,6 млрд грн за програмою «5-7-9%» Сьогодні 12:04 — Кредит&Депозит

Держава заборгувала банкам 2,6 млрд грн за програмою «5-7-9%»

Держава заборгувала за програмою «Доступні кредити 5‑7‑9%» банкам 2,6 млрд грн, що еквівалентно сумі компенсації процентів за два місяці.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.

НБУ нагадує, що держпрограма «Доступні кредити 5‑7‑9%» була ініційована у 2020 році для стимулювання інвестиційного кредитування.

«Але із перших місяців існування її спрямування змістилося на антикризову підтримку бізнесу: спершу під час карантину, згодом — війни. В кризових умовах державна підтримка почала відігравати ключову роль у кредитуванні. У 2023 році вагома роль програми збережеться», — йдеться у звіті.

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«Після широкомасштабного вторгнення росії у березні 2022 року програму було розширено двома новими напрямами: підтримка посівної кампанії та надання кредитів для подолання наслідків агресії. Початково вартість кредитів для позичальників за цими напрямами становила 0%. Подальші зміни скасували обмеження на розмір підприємств — учасників програми. У жовтні додався механізм відновлення зруйнованих через війну виробничих потужностей під 9% річних. Програма поступово стала двигуном кредитування», — додали в Нацбанку.

Зазначається також, що боржники цінують вигідні умови та за можливості справно обслуговують позики, щоб зберегти доступ до програми.

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Якість обслуговування позик тривалий час була дуже високою, додають в НБУ. У 2020-2021 роках частка непрацюючих кредитів у програмі не перевищувала 1%. Проте з лютого 2022 року вона значно зросла і на початок листопада сягнула 8%.

«Переважання програм із компенсацією ставки до нуля, підвищення ринкових процентних ставок та стрімке зростання портфеля значно підвищили витрати уряду на фінансування програми. Цьогоріч замість запланованих 3 млрд грн необхідно сплатити понад 9 млрд грн. Ці витрати передбачено у бюджеті, проте їх здійснюють із затримкою. На початку листопада 2022 року борг становив 2,6 млрд грн — це рівноцінно сумі компенсації процентів за два місяці. Цей борг стримує банки від подальшого використання програми», — наголосили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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