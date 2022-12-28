НБУ погіршив оцінку втрат банків України від війни — Finance.ua
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НБУ погіршив оцінку втрат банків України від війни

Кредит&Депозит
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Національний банк України погіршив оцінку втрат кредитного портфелю банків через війну з 20% до 30%. Визнання втрат продовжиться.
Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації «Звіту про фінансову стабільність», яка транслювалася на Youtube.
«Кредитний ризик залишається основним. Більше того, з урахуванням додаткових викликів, пов’язаних з енергетичним терором, який прямо впливає на роботу підприємств», — сказала вона.
За її словами, зараз банки почали визнавати кредитний ризик, але це недостатнє визнання, оскільки вони визнають лише реалізований кредитний ризик, тобто ті події, які вже відбулися.
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«Поки що загальний обсяг резервів і визнаних кредитних втрат співпадає з нашими прогнозами: влітку ми говорили, що щонайменше 20% кредитного портфелю буде втрачено. Сьогодні ми бачимо, що визнання кредитного ризику буде продовжуватися і втрати банків досягнуть щонайменше 30%», — сказала перший заступник голови НБУ.
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Як зазначила Рожкова, з початку війни кредитування банками відбувалося в основному завдяки державним програмам, таким як «5-7-9». Зараз йде скорочення чистих кредитних портфелів як через визнання кредитних втрат, так і через швидке погашення кредитів, «що зумовлено пригніченим попитом на кредити через безпекові ризики, через скорочення обсягу виробництва».
«Якщо ж говорити про портфель населення, про споживчі кредити, то він стабільно скорочується з початком повномасштабного вторгнення, і поки що ця тенденція продовжується», — сказала вона.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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