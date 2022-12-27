Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ — Finance.ua
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Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ

Фондовий ринок
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Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ
Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ
Індекс фінансового стресу (ІФС) протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.
Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку України.
Як зазначили в НБУ, влітку зростання індексу зумовлювалося високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання відсоткових ставок.
Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ
Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору.

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На атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ. Високі значення одночасно кількох субіндексів посилили рівень стресу в системі.
Проте з початку листопада чутливість фінансової системи до нових атак значно зменшилася, майже всі субіндекси спадали.
«Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни», — йдеться в огляді.

Довідка Finance.ua:

  • за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн;
  • Національний Банк України спільно з іншими українськими банками створив єдину мережу Power Banking. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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