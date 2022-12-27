Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ — Finance.ua

Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ Сьогодні 15:05 — Фондовий ринок

Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни — НБУ

Індекс фінансового стресу (ІФС) протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, влітку зростання індексу зумовлювалося високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання відсоткових ставок.

Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору.

На атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ. Високі значення одночасно кількох субіндексів посилили рівень стресу в системі.

Проте з початку листопада чутливість фінансової системи до нових атак значно зменшилася, майже всі субіндекси спадали.

«Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни», — йдеться в огляді.

Довідка Finance.ua:

за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн;

Національний Банк України спільно з іншими українськими банками створив єдину мережу Power Banking. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.



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