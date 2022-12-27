Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля — Finance.ua

Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля Сьогодні 16:29 — Кредит&Депозит

За прогнозом НБУ, банки в разі продовження обстрілів рф і тривалого збереження проблем в енергетиці можуть втратити близько 30% кредитного портфеля.

Про це під час пресбрифінгу щодо звіту про фінансову стабільність сказала директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку Первін Дадашова.

Читайте також Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ

«Ми можемо підтвердити наші оцінки втрат, які ми робили ще у червні, тобто банки навіть у разі збереження поточних умов, навіть без їх погіршення мають зазнати втрати понад 20% кредитного портфеля. Однак продовження обстрілів, продовження перебоїв з електропостчанням, на жаль, погіршує наші оцінки. За таких обставин і за умов, що вони (перебої. — Ред.) будуть зберігатись тривалий час, ми вже говоримо, що загальні втрати банків від кредитного ризику сягатимуть 30%», — сказала Дадашова.

У Нацбанку зазначили, що відключення електроенергії — новий виклик для безперебійної роботи банків; додаткові операційні збитки для налагодження роботи в цих умовах перевищать 300 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.