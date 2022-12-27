Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля — Finance.ua
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Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля

Кредит&Депозит
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За прогнозом НБУ, банки в разі продовження обстрілів рф і тривалого збереження проблем в енергетиці можуть втратити близько 30% кредитного портфеля.
Про це під час пресбрифінгу щодо звіту про фінансову стабільність сказала директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку Первін Дадашова.
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«Ми можемо підтвердити наші оцінки втрат, які ми робили ще у червні, тобто банки навіть у разі збереження поточних умов, навіть без їх погіршення мають зазнати втрати понад 20% кредитного портфеля. Однак продовження обстрілів, продовження перебоїв з електропостчанням, на жаль, погіршує наші оцінки. За таких обставин і за умов, що вони (перебої. — Ред.) будуть зберігатись тривалий час, ми вже говоримо, що загальні втрати банків від кредитного ризику сягатимуть 30%», — сказала Дадашова.
У Нацбанку зазначили, що відключення електроенергії — новий виклик для безперебійної роботи банків; додаткові операційні збитки для налагодження роботи в цих умовах перевищать 300 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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