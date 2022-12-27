Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля — Finance.ua

Банки через війну та перебої з електрикою можуть втратити 30% кредитного портфеля
За прогнозом НБУ, банки в разі продовження обстрілів рф і тривалого збереження проблем в енергетиці можуть втратити близько 30% кредитного портфеля.
Про це під час пресбрифінгу щодо звіту про фінансову стабільність сказала директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку Первін Дадашова.
«Ми можемо підтвердити наші оцінки втрат, які ми робили ще у червні, тобто банки навіть у разі збереження поточних умов, навіть без їх погіршення мають зазнати втрати понад 20% кредитного портфеля. Однак продовження обстрілів, продовження перебоїв з електропостчанням, на жаль, погіршує наші оцінки. За таких обставин і за умов, що вони (перебої. — Ред.) будуть зберігатись тривалий час, ми вже говоримо, що загальні втрати банків від кредитного ризику сягатимуть 30%», — сказала Дадашова.
У Нацбанку зазначили, що відключення електроенергії — новий виклик для безперебійної роботи банків; додаткові операційні збитки для налагодження роботи в цих умовах перевищать 300 млн грн.
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