Привабливість депозитів дещо зросла: Данилишин розказав про стан економіки — Finance.ua

Привабливість депозитів дещо зросла: Данилишин розказав про стан економіки Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Привабливість депозитів дещо зросла: Данилишин розказав про стан економіки

В даний час, за оцінками Міністерства економіки України — Міжнародна фіндопомога — ключовий ресурс для збереження макрофінансової стабільності та підвищення внутрішнього попиту в економіці.

Про це повідомив ексголова Ради Національного банку, академік Національної академії наук Богдан Данилишин у Facebook.

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Загалом від початку війни залучено близько 119,1 млрд дол. США фіндопомоги.

Вартість кредитів у минулому збільшилася — ставка за новими кредитами в січні 2025 року становила 19,1% (17,8% місяцем раніше), хоча в середньому за 2024 рік є нижчою (18,9%), ніж за 2023 рік (20,5%).

Депозити

Водночас привабливість депозитів дещо зросла — доходність за новими депозитами в січні 2025 року становила 7,6% (7,3% місяцем раніше), хоча в середньому за 2024 рік є нижчою (7,5%), ніж за 2023 рік (10,5%).

З його слів, у січні 2025 року вартість залучення коштів через механізм ОВДП у нацвалюті становила 14,89% (15,65% у попередньому місяці та 17,75% у січні 2024 року, 15,98% у середньому за 2024 рік та 18,7% за 2023 рік).

«Продовжилося збільшення грошової маси — на 11,9% або на „+“ 364,1 млрд грн (станом на 24.02.25 з 26.02.24) з огляду на активне збільшення як депозитів (включених у грошовий агрегат М 3 ) — на 14,5% та досить незначне збільшення обсягу готівки в позабанківському обсязі — на 3,7%. Міжнародні резерви, млрд дол. США — 40,70» — написав він.

Підтримкою для резервів були стійкі надходження від міжнародних партнерів України.

Курс

«Відповідно до обміну НБУ фактично повністю змінив курс гривні (НБУ активно покриває структурний дефіцит валюти на ринку), то рівень резервів передусім зумовлювався інтервенціями НБУ — на початку 2025 року від’ємне сальдо інтервенцій становило 5,7 млрд дол. США, що майже на 1,5 раза більше ніж за цей же період, в цілому за 2024 р. — „-“ 34,82 млрд дол. США („-“ 28,61 млрд дол. США за 2023 р.)», - рузюмував він.

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