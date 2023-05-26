Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки

Фондовий ринок
13
Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки
Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки
За підсумками перших чотирьох місяців 2023 року компанія «Укрнафта», яка з листопада перебуває в управлінні держави, заробила близько 7 млрд грн чистого прибутку.
Про це заявив голова компанії Сергій Корецький на Львівській антикризовій нафтогазовій конференції, передає enkorr.
Це значно більше, ніж весь річний прибуток компанії у 2020 та 2021 роках — 4,3 млрд грн та 2,1 млрд грн відповідно.
Читайте також
За підсумками першого кварталу 2023 року показник прибутку становив 4,3 млрд грн. «Укрнафта» вже сплатила до бюджету 1,17 млрд грн податку на прибуток.
«Це є результатом прозорості та відкритості. Компанія більше не працює у вузькому колі пов’язаних контрагентів за незрозумілими цінами з відстрочкою оплати. Ми відкриті для співпраці з будь-ким», — додав Корецький.
Місце для вашої реклами
Він також повідомив, що «Укрнафта» ставить перед собою амбітну мету щодо нарощування видобутку газу вдвічі - з 1,4 до 3 млн тонн до кінця 2027 року. Але для цього необхідні інвестиції.
«Фахівці „Укрнафти“ обрали 20 родовищ, за якими незабаром офіційно оголосимо про початок процедури відбору зовнішніх інвесторів… На цих родовищах ми маємо сумарно запаси у розмірі 12 млн т нафти з конденсатом та 30 млрд куб. м газу», — написав голова компанії у Facebook.
Читайте також
За його словами, вже є 12 компаній з різних країн, які готові співпрацювати. Процедура відбору інвесторів триватиме три місяці, а контракт з партнерами будуть підписувати на 10−15 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.