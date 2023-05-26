Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки — Finance.ua

Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки Сьогодні 19:27 — Фондовий ринок

Прибуток Укрнафти з початку 2023-го сягнув 7 млрд грн – це більше, ніж за два довоєнних роки

За підсумками перших чотирьох місяців 2023 року компанія «Укрнафта», яка з листопада перебуває в управлінні держави, заробила близько 7 млрд грн чистого прибутку.

Про це заявив голова компанії Сергій Корецький на Львівській антикризовій нафтогазовій конференції, передає enkorr.

Це значно більше, ніж весь річний прибуток компанії у 2020 та 2021 роках — 4,3 млрд грн та 2,1 млрд грн відповідно.

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За підсумками першого кварталу 2023 року показник прибутку становив 4,3 млрд грн. «Укрнафта» вже сплатила до бюджету 1,17 млрд грн податку на прибуток.

«Це є результатом прозорості та відкритості. Компанія більше не працює у вузькому колі пов’язаних контрагентів за незрозумілими цінами з відстрочкою оплати. Ми відкриті для співпраці з будь-ким», — додав Корецький.

Він також повідомив, що «Укрнафта» ставить перед собою амбітну мету щодо нарощування видобутку газу вдвічі - з 1,4 до 3 млн тонн до кінця 2027 року. Але для цього необхідні інвестиції.

«Фахівці „Укрнафти“ обрали 20 родовищ, за якими незабаром офіційно оголосимо про початок процедури відбору зовнішніх інвесторів… На цих родовищах ми маємо сумарно запаси у розмірі 12 млн т нафти з конденсатом та 30 млрд куб. м газу», — Фахівці „Укрнафти“ обрали 20 родовищ, за якими незабаром офіційно оголосимо про початок процедури відбору зовнішніх інвесторів… На цих родовищах ми маємо сумарно запаси у розмірі 12 млн т нафти з конденсатом та 30 млрд куб. м газу написав голова компанії у Facebook.

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За його словами, вже є 12 компаній з різних країн, які готові співпрацювати. Процедура відбору інвесторів триватиме три місяці, а контракт з партнерами будуть підписувати на 10−15 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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