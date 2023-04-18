Укрнафта завершила І квартал з чистим прибутком ₴4,3 мільярда — Finance.ua

Укрнафта завершила І квартал з чистим прибутком ₴4,3 мільярда Сьогодні 06:50 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти

«За попередніми оцінками, у першому кварталі Укрнафта отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем», — сказав очільник Укрнафти Сергій Корецький.

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У компанії зауважили, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік — 2,4 млрд грн.

«У компанії поставили амбітну фінансову мету — отримання 12 млрд грн чистого прибутку у 2023 році», — додали в Укрнафті.

Як повідомлялося, за фактичними результатами першого кварталу 2023 року середньодобовий видобуток нафти ПАТ «Укрнафта» сягнув 3926 тонн проти 3753 тонн — середньодобового показника за 2022 рік.

Укрінформ За матеріалами:

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