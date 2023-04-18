Укрнафта завершила І квартал з чистим прибутком ₴4,3 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрнафта завершила І квартал з чистим прибутком ₴4,3 мільярда

Фондовий ринок
20
ПАТ «Укрнафта» завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
«За попередніми оцінками, у першому кварталі Укрнафта отримала близько 4,3 млрд грн чистого прибутку. Цього вдалося досягти за рахунок комплексної роботи зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем», — сказав очільник Укрнафти Сергій Корецький.
Читайте також
У компанії зауважили, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році (4,3 млрд грн.) та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік — 2,4 млрд грн.
Місце для вашої реклами
«У компанії поставили амбітну фінансову мету — отримання 12 млрд грн чистого прибутку у 2023 році», — додали в Укрнафті.
Як повідомлялося, за фактичними результатами першого кварталу 2023 року середньодобовий видобуток нафти ПАТ «Укрнафта» сягнув 3926 тонн проти 3753 тонн — середньодобового показника за 2022 рік.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.