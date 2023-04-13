Світові ціни на нафту знижуються на тлі побоювань економічного спаду в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові ціни на нафту знижуються на тлі побоювань економічного спаду в США

Енергетика
217
Ціни на нафту знизилися в четвер, 13 квітня, після зростання протягом двох сесій, при цьому інвестори, як і раніше, виявляють стурбованість, що зберігається, можливою рецесією в США і зниженням попиту на нафту.
Про це повідомляє Reuters.
Нафта марки Brent подешевшала на 0,2% до 87,13 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,2% до 83,11 доларів.
Обидва контракти зросли на 2% у середу до найвищого рівня більш ніж за місяць, оскільки дані щодо інфляції у США послабили надії, що Федеральна резервна система припинить підвищувати процентні ставки.
Проте попереднє посилення, яке підняло відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року, викликало побоювання, що увага ФРС до стримування інфляції може загальмувати економічне зростання та майбутній попит на нафту у найбільшому у світі споживачі нафти.
«Розмови про можливу рецесію в США, зазначені в недавніх протоколах ФРС, продовжують ставити під сумнів перспективи попиту на нафту, які на даний момент зводяться нанівець жорсткішими умовами пропозиції», — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Індекс споживчих цін США зріс на 0,1% минулого місяця, що нижче за очікування економістів щодо зростання на 0,2% і зниження порівняно зі зростанням на 0,4% у лютому, підвищуючи очікування того, що ФРС, ймовірно, припинить підвищення ставок після можливого підвищення у травні.
Проте представники ФРС, оцінюючи можливі наслідки банківського стресу, спрогнозували «м’яку рецесію» наприкінці цього року.
«Ралі закінчилося через побоювання, що можлива рецесія в США послабить попит на сиру нафту, — сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities. — WTI піднялася вище 83 доларів за барель, що близько до найвищої технічної межі з грудня минулого року, що також викликало в інвесторів обережність», — сказав він.
Адміністрація Байдена планує найближчим часом поповнити Стратегічний нафтовий резерв США і сподівається зробити це за нижчих нафтових цін, заявила в середу міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.