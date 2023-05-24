Укрнафта перерахувала до бюджету ₴1,2 мільярда у справі про несплату податків — Finance.ua

Укрнафта перерахувала до бюджету ₴1,2 мільярда у справі про несплату податків Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджету понад 1,2 млрд грн акцизного податку в межах кримінального провадження про несплату податків посадовими особами.

«Детективи Бюро економічної безпеки України, у 2022−2023 роках, в усіх кримінальних провадженнях, вже забезпечили відшкодування до бюджету понад 1,4 млрд гривень. Левову частку поповнення бюджету становить сплата акцизного податку в межах кримінального провадження про несплату податків посадовими особами ПАТ „Укртатнафта“. Це понад 1,2 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ПАТ «Укртатнафта» здійснило перерахування коштів до бюджету декількома платежами.

Співробітники БЕБ здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, в межах якого задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності. Серед них виведення значних обсягів нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів, зловживання службовим становищем, привласнення палива тощо.

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн. Детективи БЕБ вже забезпечили відшкодування 605 млн гривень у згаданому кримінальному провадженні. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

У травні правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії в заволодінні чужим майном в умовах воєнного стану на загальну суму понад 2 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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