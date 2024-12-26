Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року — Finance.ua

Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року Сьогодні 17:22 — Енергетика

Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року

Група «Нафтогаз» прозвітувала про чистий консолідований прибуток у розмірі 23,3 млрд грн за перші дев’ять місяців 2024 року. Це на 8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли прибуток становив 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, консолідований операційний прибуток за цей період склав 32,4 млрд грн, що перевищує минулорічний показник у 25,2 млрд грн.

Скільки коштів сплачено до держбюджету

За дев’ять місяців 2024 року підприємства Групи «Нафтогаз» сплатили до бюджету України майже 67 млрд грн.

Зазначається, що «Нафтогаз» продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 млн домогосподарств.

Компанія також постачає газ за фіксованими тарифами в умовах дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків).

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