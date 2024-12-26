Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року

Енергетика
17
Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року
Прибуток «Нафтогазу» зріс на 8 млрд грн за дев’ять місяців 2024 року
Група «Нафтогаз» прозвітувала про чистий консолідований прибуток у розмірі 23,3 млрд грн за перші дев’ять місяців 2024 року. Це на 8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли прибуток становив 15,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Читайте також
Згідно з повідомленням, консолідований операційний прибуток за цей період склав 32,4 млрд грн, що перевищує минулорічний показник у 25,2 млрд грн.

Скільки коштів сплачено до держбюджету

За дев’ять місяців 2024 року підприємства Групи «Нафтогаз» сплатили до бюджету України майже 67 млрд грн.
Зазначається, що «Нафтогаз» продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 млн домогосподарств.
Читайте також
Компанія також постачає газ за фіксованими тарифами в умовах дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.