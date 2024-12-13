рф програла «Нафтогазу» суд щодо стягнення $5 млрд за активи в Криму — Finance.ua

рф програла «Нафтогазу» суд щодо стягнення $5 млрд за активи в Криму Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

рф програла «Нафтогазу» суд щодо стягнення $5 млрд за активи в Криму

Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги рф щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів «Нафтогазу» у Криму.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що сума компенсації, яку повинна відшкодувати рф, становить близько $5 млрд.

Читайте також Верховний суд Нідерландів підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму

Як наголошують в «Нафтогазі», таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

«Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи „Нафтогаз“ у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості росії за незаконне захоплення активів у Криму. „Нафтогаз“ на шляху відновлення справедливості», — зауважив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».

Читайте також Очільник «Нафтогазу» Чернишов став міністром національної єдності України

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти рф на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом рф про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій.

«Нафтогаз» просив Арбітражний трибунал зобов’язати рф виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій «Нафтогазу», що стали однією з основних мішеней росії у Криму у 2014 році.

Читайте також Група Нафтогаз за дев’ять місяців видобула 11 мільярдів кубометрів газу

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь «Нафтогазу», в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що росія порушила свої зобов’язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій «Нафтогазу» в Криму. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою «Нафтогаз».

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.