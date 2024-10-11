Група Нафтогаз за дев’ять місяців видобула 11 мільярдів кубометрів газу — Finance.ua
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Група Нафтогаз за дев’ять місяців видобула 11 мільярдів кубометрів газу

Енергетика
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Група Нафтогаз за дев’ять місяців видобула 11 мільярдів кубометрів газу
Група Нафтогаз за дев’ять місяців видобула 11 мільярдів кубометрів газу
Компанії Групи Нафтогаз у січні — вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Групи.
«За дев’ять місяців компанії Групи Нафтогаз — АТ „Укргазвидобування“ та ПАТ „Укрнафта“ — видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться у повідомленні.
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Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов підкреслив, що цього опалювального сезону, як і минулоріч, Група планує забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним газом.
«Наразі ми на 2% перевищуємо планові обсяги видобутку. Вдячний колективам, що навіть попри війну вдається досягати поставлених цілей. Підтримуємо тенденцію розвитку енергонезалежності України й надалі», — прокоментував Чернишов.
Як повідомлялося, станом на 1 жовтня запаси газу у підземних сховищах перевищили 12,4 млрд кубометрів.
За матеріалами:
Finance.ua
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