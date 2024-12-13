Верховний суд Нідерландів підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму — Finance.ua

Верховний суд Нідерландів підтвердив незаконність експропріації росією активів ПриватБанку в Криму Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Верховний суд Нідерландів залишив у силі арбітражні рішення, якими Арбітражний суд у справі щодо захисту інвестицій ПриватБанку проти росії визнав, що росія незаконно експропріювала активи банку в Криму.

Верховний суд остаточно і повністю відхилив заперечення росії проти Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 04 лютого 2019 року. Рішення Верховного суду відкриває шлях до остаточного визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди ПриватБанку, завданої росією.

«Це важливе рішення Верховного суду Нідерландів слугує гучним підтвердженням наших попередніх перемог у боротьбі за верховенство права. Особливо у світлі триваючої війни проти України, агресору необхідно нагадати, що він відповідатиме за наслідки своїх дій перед найвищими судовими інстанціями Європи та світу. Я пишаюся рішучим відстоюванням Банком своїх законних прав, що триватиме доти, доки ми не отримаємо від агресора справедливу та адекватну компенсацію», — зазначила Солвіта Деглава, Член Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку.

Як повідомлялося раніше, до квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами. Незабаром після незаконної окупації Криму росія вжила низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів Банку та припинення його діяльності в Криму.

Як наслідок, у 2015 році ПриватБанк ініціював арбітражне провадження проти росії відповідно до Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. У цьому провадженні, від якого росія спочатку вирішила утриматися, Арбітражний суд виніс Проміжне арбітражне рішення та Часткове арбітражне рішення, постановивши, що Арбітражний суд має юрисдикцію щодо цього спору і що росія незаконно експропріювала активи ПриватБанку в Криму.

У 2019 році росія подала скаргу до Апеляційного суду в Гаазі з вимогою скасувати або відмінити рішення арбітражу. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.

ПриватБанк у Верховному суді Нідерландів представляла юридична фірма De Brauw Blackstone Westbroek N.V. за підтримки Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP як провідного юридичного радника в арбітражному провадженні та Астерс як радника з українського права.

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