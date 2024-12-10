«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом» — Finance.ua
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«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом»

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«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
Шахраї почали розповсюджувати інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу.
Про це повідомила пресслужба компанії «Нафтогаз».
«Шахраї поширюють неправдиву рекламу від імені Групи Нафтогаз. Фейкові публікації містять інформацію про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям», — сказано в повідомленні.
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У компанії наголошують, що не збирають жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ.
«Такі публікації — це спроба отримання персональних даних та коштів громадян. Будь ласка, не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам», — наголосили в «Нафтогазі».
За матеріалами:
Finance.ua
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