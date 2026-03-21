Прибуток Audi у 2025 році впав на 14% через мита Трампа

У 2026 році Audi прогнозує €63–68 млрд виторгу
Німецький автовиробник Audi у 2025 році збільшив виторг на 1,5% - до €65,5 млрд. Операційний прибуток впав на 13,6% до €3,37 млрд через вплив американських мит та інших факторів, а операційна рентабельність знизилася до 5,1% проти 6% роком раніше.
Про це йдеться у звітності автовиробника.

Чому знижується дохід Audi

У першому півріччі 2025 року Audi знизила річний прогноз виручки до €65−70 млрд. Основними причинами падіння стали високі мита у США, зниження продажів у Китаї та значні витрати на реструктуризацію.
Найбільше втрат зазнали преміальні бренди групи — Bentley та Lamborghini. Експерти зазначають, що Audi залишається у менш вигідному становищі через відсутність заводів у США.
Компанія поставила клієнтам 1,64 млн автомобілів, що на 2,8% менше ніж у 2024 році. Продажі Bentley скоротилися на 4,8% до 10 130, Audi — на 2,9% до 1,62 млн, тоді як Lamborghini зросли на 0,6% до 10 750.
У Європі поставки збільшилися на 1% (677 470), у Німеччині — на 4% (208 040). У Китаї (з Гонконгом) обсяг поставок впав на 5,1% до 619 930, до США — на 15,8% до 170 890. Поставки повністю електричних автомобілів (BEV) зросли на 35,6% до рекордних 223 030.
Виробництво автомобілів зменшилося на 2,8% до 1,64 млн одиниць. Випуск Lamborghini впав на 18,9% до 9 900, Ducati — на 9,9% до 50 400, а поставки мотоциклів Ducati скоротилися на 6,6% до 50 900.
Audi Hungaria у 2025 році виробила 1,585 млн силових агрегатів, включно з 264 900 електричних моторів, а на заводі у Джьорі випущено 200 800 автомобілів (Audi Q3, Q3 Sportback, Cupra Terramar).
Виторг заводу зріс до €9,22 млрд, інвестиції в нові технології — до €375 млн. Підготовлено виробництво нових електродвигунів MEBeco. На кінець року Audi Hungaria і її дочірня компанія працевлаштовували 11 430 осіб.
У 2026 році Audi прогнозує виторг €63−68 млрд при операційній маржі 6−8% і поставки 1,65−1,75 млн автомобілів.
За матеріалами:
Forbes.ua
