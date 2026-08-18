Прямі збитки України від війни зросли до майже $200 млрд Сьогодні 10:04

Найбільше збитків внаслідок війни припадає на житлову інфраструктуру

Від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила сотні тисяч житлових будівель, десятки тисяч кілометрів доріг та тисячі об’єктів інфраструктури. Загальна сума прямих збитків нерухомості, інфраструктурі, транспортним засобам та запасам України зросла до $197,5 млрд. Порівняно з попередньою оцінкою у $169,8 млрд станом на листопад 2024 року показник збільшився на 16%.

Такі дані наводить KSE Institute у спільній оцінці з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством економіки України, іншими профільними відомствами та Національним банком України.

Який сектор має найбільші збитки

Найбільше прямих збитків припадає на житловий фонд — $65,9 млрд. Через війну пошкоджено або зруйновано майже 416 тис. житлових будівель: близько 352 тис. приватних будинків, 63 тис. багатоквартирних будинків та близько 1 тис. гуртожитків.

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Найбільше постраждали міста на сході та прифронтові регіони, однак пошкоджене житло зафіксоване по всій Україні. Саме оцінка збитків житлового фонду зросла найбільше в абсолютному значенні — на $5,9 млрд.

Значні руйнування також зафіксовані в енергетиці, транспортній інфраструктурі та на підприємствах.

Транспорт та підприємства

Прямі збитки транспортної інфраструктури становлять $42 млрд. Зокрема, пошкоджено або зруйновано близько 29 тис. км доріг державного, місцевого та комунального значення.

Збитки активів «Укрзалізниці» оцінюються у $5 млрд, портової інфраструктури — у $1,2 млрд, авіаційної галузі — у $2 млрд.

Ще $18,4 млрд становлять збитки активів підприємств у промисловості, будівництві та сфері послуг. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано активи близько 12,6 тис. підприємств, переважно малих. Серед них — близько 100 великих і середніх приватних та близько 500 державних підприємств.

Найбільше втрат зазнала металургія. Майже половина оцінених збитків підприємств припадає на Донецьку область.

Збитки інших секторів

Збитки енергетичного сектору зросли до $18,3 млрд, що на 25% більше за попередню оцінку. Сектор продовжує зазнавати нових руйнувань через російські атаки на генеруючі потужності, мережі та іншу критичну інфраструктуру.

Освітня інфраструктура зазнала $12,2 млрд прямих збитків. Пошкоджено або зруйновано майже 4,8 тис. закладів освіти у 22 регіонах. Найбільше постраждали заклади середньої та дошкільної освіти.

Збитки агропромислового комплексу та земельних ресурсів оцінюються у $12,1 млрд. Понад $7,1 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, понад $2 млрд — на інфраструктуру для зберігання продукції, ще близько $1,9 млрд — на знищену та викрадену продукцію.

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Сукупні прямі збитки об’єктів громадського сектору становлять близько $22,8 млрд. З них:

на охорону здоров’я припадає $4,5 млрд, культуру,

спорт і туризм — $4,5 млрд,

житлово-комунальне господарство — $3,8 млрд,

цифрову інфраструктуру — $1,8 млрд.

Оцінка стосується саме прямих збитків фізичним активам через їхнє повне або часткове руйнування. Розрахунки проводили відповідно до методології Світового банку на основі даних державних органів, місцевих адміністрацій, статистики, відкритих даних та інших джерел.

Через обмежений доступ до окупованих територій і районів активних бойових дій фактичний масштаб руйнувань може бути більшим.

Водночас збитки, завдані після лютого 2026 року, зокрема через посилені російські ракетні атаки влітку, до цієї оцінки не увійшли.

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