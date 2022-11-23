Прописати новонароджену дитину мешканці окупованих територій можуть за кількох умов — Finance.ua

Прописати новонароджену дитину мешканці окупованих територій можуть за кількох умов
Українці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, можуть прописати новонароджену дитину, але за певних умов.
Як нагадують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, батьки дитини мають зареєструвати місце її проживання протягом трьох місяців з дня народження. Дитину до десяти років реєструють за місцем реєстрації її батьків, усиновлювачів чи опікунів. При цьому згода власника чи інших осіб, які проживають у такому житлі, не потрібна.
Проте в разі реєстрації батьків на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прописати новонароджену дитину разом з ними не вдасться. У такому разі батькам потрібно задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації попереднього, після чого прописати дитину.
Це можна зробити онлайн через вебпортал «Дія», але за двох умов:
- інформація про житло має бути розміщена в Реєстрі нерухомості;
- майно не має перебувати в іпотеці або довірчій власності.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 8 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.
- Поточні рахунки на ім’я малолітніх осіб (тобто осіб у віці до 14 років) банк відкриває за зверненням їхніх законних представників (батьків, усиновлювачів або опікунів).
Отримати гроші до зарплати 💰
Поділитися новиною