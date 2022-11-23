Прописати новонароджену дитину мешканці окупованих територій можуть за кількох умов — Finance.ua
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Прописати новонароджену дитину мешканці окупованих територій можуть за кількох умов

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Українці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, можуть прописати новонароджену дитину, але за певних умов.
Як нагадують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, батьки дитини мають зареєструвати місце її проживання протягом трьох місяців з дня народження. Дитину до десяти років реєструють за місцем реєстрації її батьків, усиновлювачів чи опікунів. При цьому згода власника чи інших осіб, які проживають у такому житлі, не потрібна.
Проте в разі реєстрації батьків на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прописати новонароджену дитину разом з ними не вдасться. У такому разі батькам потрібно задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації попереднього, після чого прописати дитину.
Це можна зробити онлайн через вебпортал «Дія», але за двох умов:
  • інформація про житло має бути розміщена в Реєстрі нерухомості;
  • майно не має перебувати в іпотеці або довірчій власності.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 8 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.
  • Поточні рахунки на ім’я малолітніх осіб (тобто осіб у віці до 14 років) банк відкриває за зверненням їхніх законних представників (батьків, усиновлювачів або опікунів).

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