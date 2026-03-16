0 800 307 555
Програма «Промисловий Рамштайн»: 30 млн євро для постраждалих підприємств

Програма «Промисловий Рамштайн»: 30 млн євро для постраждалих підприємств
Програма «Промисловий Рамштайн»: 30 млн євро для постраждалих підприємств
13 березня відбулася зустріч міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з представниками Кредитної установи для відбудови KfW в Україні, а також керівником відділу економічної співпраці Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві Єнсом Бусмою.

Програма «Промисловий Рамштайн»

«Україна прагне відбудувати сучасну, стійку та інтегровану в ЄС промислову економіку. І програма „Промисловий Рамштайн“ забезпечує операційний механізм для досягнення цієї мети. Зокрема співпраця з KfW надає можливості для масштабної модернізації нашої промисловості та довгострокового економічного партнерства між Україною та Німеччиною», — зазначив Олексій Соболев.
Програма «Промисловий Рамштайн», яку Україна запускає разом з KfW через НУР — це початкова угода на 30 млн євро, яка має бути підписана у квітні 2026 року.
Читайте також
Міністр наголосив, що відновлення виробничих потужностей є не лише економічним завданням для України, а й питанням європейської економічної безпеки та стійкості ланцюгів поставок. В цьому контексті важливим масштабування архітектури фінансування «Промислового Рамштайну» за допомогою інструментів KfW, включаючи гранти, пільгові кредити та гарантії.
Сторони обговорили й інші фінансові можливості за підтримки Німеччини для відновлення промислового обладнання в Україні, можливість узгодження німецьких програм з гарантійними інструментами ЄС за механізмом Ukraine Investment Framework (UIF), а також розширення партнерства німецьких промислових компаній з українськими виробниками у питаннях реконструкції.
Читайте також
Присутні також наголосили на важливості подальшого розвитку Національної установи розвитку (НУР), та полегшення доступу малого і середнього бізнесу до фінансування. Затвердження та офіційна презентація Стратегії НУР на 2026−2030 роки заплановані на квітень-травень цього року. Установа планує залучити 1,3 млрд євро протягом 2026−2030 років, що дозволить приватним фінансовим установам вкласти в економіку 3,3 млрд євро у вигляді програм фінансування МСП.
Читайте також
Крім того, НУР готує програму фінансування зі 140 млн євро фінансування від ЄС у 2026−2027 роках. Уряд підтримує необхідність додаткової капіталізації НУР для підтримки розширеного портфеля продуктів.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
