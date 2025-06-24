Програма «Dobry Start» у Польщі: хто може отримати 300 злотих — Finance.ua

Програма «Dobry Start» у Польщі: хто може отримати 300 злотих Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Програма «Dobry Start» у Польщі: хто може отримати 300 злотих

З 1 липня в Польщі знову запрацює щорічна програма підтримки батьків «Dobry Start». У межах цієї ініціативи родини можуть отримати 300 злотих на підготовку дитини до нового навчального року.

Про це пише Gazeta Prawna

Кошти у рамках програми «Dobry Start» виплачуються на придбання шкільного приладдя, такого як підручники, зошити, канцелярія тощо.

Хто може отримати гроші

Кошти, згідно з програмою, можна отримати на кожну дитину, яка відповідає таким критеріям:

вік від 7 до 20 років,

віком до 24 років, якщо дитині встановлено інвалідність,

навчається у школі на території Польщі.

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Де і коли подавати заяву

Заяви на отримання 300 злотих для учня можна подавати з 1 липня до кінця листопада виключно в електронному вигляді. Це можна зробити за допомогою застосунку mZUS, через електронний банкінг або портал Заяви на отримання 300 злотих для учня можна подавативиключно в електронному вигляді. Це можна зробити за допомогою застосунку mZUS, через електронний банкінг або портал Emp@tia

У заявці необхідно вказати номер банківського рахунку, адресу електронної пошти та номер телефону. Також необхідно заповнити дані про дітей, включно з інформацією про школи, які вони відвідують або відвідуватимуть.

Якщо заявка буде правильно заповнена та подана до кінця серпня, гроші виплатять не пізніше 30 вересня.

До слова, подати заяву можуть не лише батьки, але й:

повнолітні учні, які більше не перебувають на утриманні батьків;

особи, які виходять із системи опіки чи прийомної родини.

Нагадаємо, працівники у Польщі, які виховують дітей до 14 років, можуть скористатися спеціальною оплачуваною відпусткою на догляд за дитиною — dni opieki. Вона надається незалежно від щорічної відпустки і дає можливість батькам проводити час із дітьми без втрати доходу чи відпускних днів.

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