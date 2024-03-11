Професійним інвесторам у Великобританії дозволили торгувати нотами на криптобіржі — Finance.ua

Професійним інвесторам у Великобританії дозволили торгувати нотами на криптобіржі Сьогодні 20:43 — Криптовалюта

Фінансовий наглядовий орган Великої Британії дозволить визнаним інвестиційним біржам випускати біржові облігації, забезпечені криптовалютою. Це стало останнім кроком регулятора, який проклав шлях до продуктів для торгівлі цифровими активами.

Про це пише Reuters.

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Ці продукти будуть доступні лише для професійних інвесторів, таких, як інвестиційні компанії і кредитні установи, які мають право працювати на фінансових ринках, йдеться в заяві Управління з фінансового нагляду (FCA).

Однак FCA попередило, що криптовалютні біржові ноти (ETN) — облігації, випущені фінансовими установами, які відстежують ефективність базових активів — можуть завдати шкоди роздрібним інвесторам.

Біржі мають забезпечити впорядковану торгівлю та належний захист інвесторів, заявили у FCA, а криптовалютні ETN повинні відповідати всім вимогам для лістингу у Великій Британії.

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FCA заявила, що завдяки глибшому розумінню і даним за більш тривалий період торгової історії професійні інвестори тепер можуть краще визначити, чи відповідають криптовалютні ETN їхньому апетиту до ризику.

Лондонська фондова біржа в окремій заяві в понеділок повідомила, що прийматиме заявки на допуск біткойн- і ефірних ETN із II кварталу цього року.

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FCA заявило, що криптовалютні ETN — як і деривативи — «погано підходять для роздрібних споживачів через шкоду, яку вони несуть», додавши, що заборона на криптовалютні ETN і криптовалютні деривативи для роздрібних споживачів залишиться в силі.

«FCA продовжує нагадувати людям, що криптоактиви мають високий рівень ризику та значною мірою не регулюються. Ті, хто інвестує, мають бути готові втратити всі свої гроші», — додали у відомстві.

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