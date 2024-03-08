Чи цікавляться українські жінки криптовалютою — дослідження — Finance.ua
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Чи цікавляться українські жінки криптовалютою — дослідження

Криптовалюта
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Чи цікавляться українські жінки криптовалютою — дослідження
Чи цікавляться українські жінки криптовалютою — дослідження
Серед українських жінок зростає інтерес до криптовалют та блокчейну.
Про це свідчать результати дослідження Binance.
Як з’ясувалося, більшість опитаних українських жінок сприймають криптовалюту як можливість додаткового доходу та шлях до фінансової свободи.
Майже половина учасниць (45%) вважають себе новачками у світі криптовалют. Попри вікові та гендерні стереотипи українські жінки активно залучаються до криптоспільноти.
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«Це свідчить про їхню відкритість до нових технологій та бажання вчитися. Вони не лише користувачі цифрових активів, але й активні учасниці нового ринку, які готові робити свій внесок у розвиток цієї сфери», — зазначають автори дослідження.

Цінність криптовалют

Для більшості українських жінок основними перевагами криптовалют є «можливості для інвестицій» (35,85%) та «фінансова свобода» (31,13%).

Вік

Найбільшу активність у криптоспільності проявляють жінки віком 26 — 36 років (36,79%). За ними йдуть респонденти віком 18 — 25 років (27,36%) та 36 — 45 років (25,47%).
Менш представлені вікові категорії 46 — 55 років (7,55%) та 56+ років (2,83%).

Мотивація

Основними мотиваторами до зацікавлення криптовалютами стали «друзі, родина, колеги по роботі» (38,68%) та «інформація зі ЗМІ, інтернету, соціальних мереж» (34,91%).

Час

38,68% українських жінок, які займаються криптовалютами, відповіли, що змогли зрозуміти основи цього ринку за декілька місяців.

Ідентифікація в криптоспільноті

Майже половина опитаних (45,28%) визнає, що вони перебувають ще на етапі освоєння криптовалют. Щоправда, чимало й тих, хто активно ідентифікує себе як інвестори (20,75%) та ходлери (17,92%).
Лише 11,32% опитаних пов’язує свою основну діяльність з криптовалютами або блокчейном, вказуючи на значний потенціал для зростання у цій галузі.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Binance
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