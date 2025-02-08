Продажі Tesla у Франції впали до мінімуму з 2022 року — Finance.ua

Продажі Tesla у Франції впали до мінімуму з 2022 року
У січні 2025 року компанія Tesla зіткнулася з різким спадом реєстрацій своїх автомобілів у Франції, яка є другим за величиною ринком електромобілів у ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рекордне падіння продажів
За даними французької асоціації La Plateforme Automobile, у країні було зареєстровано лише 1 141 автомобіль Tesla — найнижчий показник із серпня 2022 року. У порівнянні з груднем 2024 року це означає зниження на 63%.
Ці результати свідчать, що Tesla відстає від ринкових тенденцій: загальні продажі автомобілів у Франції скоротилися на 6,2%, а реалізація електромобілів впала лише на 0,5%.
Зазначається, що останнім часом генеральний директор Tesla Ілон Маск активно втручається в політичні процеси в Європі, проте наразі незрозуміло, чи вплинуло це на попит на продукцію компанії.
Зниження продажів Tesla у Німеччині
Загалом у 2024 році кількість реєстрацій Tesla в ЄС зменшилася на 13%, і значну частину цього падіння зафіксовано в Німеччині.
Компанія стикається з проблемами на німецькому ринку через застарілий модельний ряд, посилення конкуренції та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.
Як наслідок, у 2024 році продажі Tesla в Німеччині знизилися на 41%, тоді як загальний обсяг реалізації електромобілів скоротився на 27%.
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