Продажі Tesla у Франції впали до мінімуму з 2022 року — Finance.ua

Продажі Tesla у Франції впали до мінімуму з 2022 року Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Продажі Tesla у Франції впали до мінімуму з 2022 року

У січні 2025 року компанія Tesla зіткнулася з різким спадом реєстрацій своїх автомобілів у Франції, яка є другим за величиною ринком електромобілів у ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордне падіння продажів

За даними французької асоціації La Plateforme Automobile, у країні було зареєстровано лише 1 141 автомобіль Tesla — найнижчий показник із серпня 2022 року. У порівнянні з груднем 2024 року це означає зниження на 63%.

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Ці результати свідчать, що Tesla відстає від ринкових тенденцій: загальні продажі автомобілів у Франції скоротилися на 6,2%, а реалізація електромобілів впала лише на 0,5%.

Зазначається, що останнім часом генеральний директор Tesla Ілон Маск активно втручається в політичні процеси в Європі, проте наразі незрозуміло, чи вплинуло це на попит на продукцію компанії.

Зниження продажів Tesla у Німеччині

Загалом у 2024 році кількість реєстрацій Tesla в ЄС зменшилася на 13%, і значну частину цього падіння зафіксовано в Німеччині.

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Компанія стикається з проблемами на німецькому ринку через застарілий модельний ряд, посилення конкуренції та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.

Як наслідок, у 2024 році продажі Tesla в Німеччині знизилися на 41%, тоді як загальний обсяг реалізації електромобілів скоротився на 27%.

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