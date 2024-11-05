Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання — Finance.ua

Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання
Американський автовиробник Tesla в жовтні продав 68 280 електромобілів китайського виробництва, що на 5,3% менше, ніж в 2023 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).
Поставки автомобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва впали на 22,7% порівняно з вереснем.
Прибуток американської компанії у третьому кварталі перевершив прогнози після одноразових звільнень у попередньому кварталі, і вона зафіксувала перший річний приріст поставок у цьому році завдяки рекламним акціям.
Минулого кварталу вона все ще перевершила BYD за обсягом поставок електромобілів, але була випереджена китайським конкурентом за доходами.
Наприкінці жовтня Tesla продовжила схему безвідсоткового фінансування, яку вона вперше запровадила в Китаї в липні для деяких автомобілів Model 3 і Model Y, ще на місяць — до кінця листопада.
Поділитися новиною