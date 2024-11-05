Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання — Finance.ua
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Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання

Технології&Авто
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Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання
Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання
Американський автовиробник Tesla в жовтні продав 68 280 електромобілів китайського виробництва, що на 5,3% менше, ніж в 2023 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).
Поставки автомобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва впали на 22,7% порівняно з вереснем.
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Прибуток американської компанії у третьому кварталі перевершив прогнози після одноразових звільнень у попередньому кварталі, і вона зафіксувала перший річний приріст поставок у цьому році завдяки рекламним акціям.
Минулого кварталу вона все ще перевершила BYD за обсягом поставок електромобілів, але була випереджена китайським конкурентом за доходами.
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Наприкінці жовтня Tesla продовжила схему безвідсоткового фінансування, яку вона вперше запровадила в Китаї в липні для деяких автомобілів Model 3 і Model Y, ще на місяць — до кінця листопада.
За матеріалами:
Економічна Правда
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