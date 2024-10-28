Ілон Маск відмовився від найдешевшої Tesla та знову відклав дебют нового суперкара — Finance.ua

Ілон Маск відмовився від найдешевшої Tesla та знову відклав дебют нового суперкара Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

Ілон Маск відмовився від найдешевшої Tesla та знову відклав дебют нового суперкара

Абсолютно нові електромобілі Tesla найближчим часом не варто чекати. Про це заявив Ілон Маск на щоквартальній онлайнконференції акціонерів та інвесторів Tesla, повідомляє сайт InsideEVs.

Зокрема, він зазначив, що не варто чекати найдешевший електромобіль Tesla за $25 000. Проєкт закрили, а натомість вирішили зосередитися на безпілотному таксі Tesla Cybercab, яке буде в цьому ж ціновому сегменті.

«По суті, мати звичайну модель за 25 тисяч доларів безглуздо. Це було б безглуздо. Це повністю суперечило б тому, у що ми віримо», — зазначив Ілон Маск.

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Нагадаємо, що за весь час оприлюднили лише одне офіційне зображення дешевої Tesla, яку могли назвати Model 2. Це мав бути компактний хетчбек С-класу із запасом ходу 400 км.

Крім того, Ілон Маск підтвердив, що спортивна Tesla Roadster другого покоління знову затримується. Передсерійний варіант суперкара представили ще в 2017 році, проте його виробництво, скоріше за все, не почнеться і в 2025 році.

Маск вкотре вибачився за зрив графіка і визнав труднощі при розробці суперкара. Затримку він пояснює тим, що нова Tesla Roadster — це «не просто вишенька на торті, це вишенька на вишеньці на торті».

Як відомо, суперкар Tesla Roadster другого покоління повинен отримати силову установку потужністю понад 1000 к. с. Він зможе стартувати до сотні за 1,9 с і розвивати понад 400 км/год, а його запас ходу складе 1000 км.

Крім того, для авто розробляють опційні ракетні прискорювачі, які скоротять час розгону до сотні до всього 1 секунди.

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