Продаж ювелірних виробів в Україні відновився до 70% довоєнного — експерт — Finance.ua
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Продаж ювелірних виробів в Україні відновився до 70% довоєнного — експерт

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Продаж ювелірних виробів в Україні відновився до 70% довоєнного — експерт
Продаж ювелірних виробів в Україні відновився до 70% довоєнного — експерт
Попит на ювелірні вироби органічно зменшився на 15−20% від показників попереднього року, при цьому в найбільш сприятливі періоди (кінець 2023-го — початок 2024-го) продаж ювелірних виробів в Україні відновився приблизно до 70% довоєнного рівня, повідомив засновник ювелірного дому Kimberli Ігор Ільчишен агентству «Інтерфакс-Україна».
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«Рік, що минув, був дуже непростим для вітчизняного ювелірного бізнесу. Компанії, як вправні еквілібристи, балансували між протилежними тенденціями. З одного боку — рекордне за останнє десятиліття зростання світових цін на дорогоцінні метали, зокрема золото (в середньому на 30%), з іншого — тенденція на зниження платоспроможного попиту в країні через війну, економічні складнощі та виїзд українців за кордон», — вказав він на чинники, що вплинули на ринкову кон’юнктуру.
Ільчишен нагадав, що додатковим стресовим фактором для ювелірного ринку минулого року був оприлюднений проєкт змін до податкового кодексу, яким можновладці пропонували збільшити військовий збір на продаж ювелірних виробів до 30%.
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«Ця ініціатива дуже збентежила гравців ринку, адже новий податок міг поховати всю вітчизняну ювелірну галузь. Майже кожен вагомий гравець ринку висловився на цю тему в публічному полі з обґрунтуванням ризиків та невтішних перспектив такого рішення. На щастя, до наших аргументів дослухались», — зазначив він.
Натомість ставка військового збору була підвищена на загальних умовах, це також вплинуло на галузь — зросло навантаження на зарплати працівників, що в свою чергу відбилося на дохідності.
«Ювелірні компанії зазвичай збільшують ціни на прикраси тільки при зростанні вартості сировини. Тому збільшення ставки не дуже помітно нашим клієнтам, але вплинуло на дохідну частину компаній. Однак в порівнянні з тим, чого нам вдалося уникнути, це можна назвати позитивним результатом», — повідомив Ільчишен.
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Щодо споживчих запитів, то у дорогому сегменті ювелірного ринка, зокрема виробів з діамантами, затребуваними залишаються класичні дизайни. Також збільшився запит на символічні прикраси та етнічні мотиви. Компанії реагують на цей запит, виводячи на ринок відповідні лімітовані колекції.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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