Пробіг деяких авто в Україні скоригований на понад 250 тис. км — дослідження

Пробіг деяких авто в Україні скоригований на понад 250 тис. км — дослідження

Пробіг є одним із головних критеріїв, на які водії звертають увагу під час вибору вживаного транспортного засобу.

Зазвичай привабливість автомобіля на вторинному ринку падає зі збільшенням його пробігу. Саме через це скручування пробігу й зараз дуже часто практикується, спричиняючи втрати мільйонів євро європейцями щороку.

Про це йдеться в нещодавньому дослідженні компанії-обробника автомобільних даних carVertical

Деякі автомобілі реєструвалися в 6 країнах

Значна частина транспортних засобів починає своє життя в одній країні, але згодом продається й переганяється за кордон. Таким чином старіші автомобілі можуть реєструватися в різних країнах і мати кількох власників.

Серед усіх моделей, перевірених carVertical в Україні, найширшу географію реєстрацій мали Audi A6 і Mercedes-Benz S-Class — по 6 країн. За ними йдуть Audi Q7 і Lexus RX — ці моделі змінювали країну по 5 разів.

«Лідер»

Автомобілем з найбільшою кількістю власників в Україні був Volkswagen Passat (23 власники).

За ним ідуть моделі Mercedes-Benz E-Class, Opel Insignia, Mazda 3 і Škoda Octavia з 19 власниками кожна.

За словами фахівця carVertical із досліджень авторинку Матаса Бузеліса, така висока змінність власників часто є ознакою поганого стану транспортного засобу: «Якщо в автомобіля часто змінюються власники, це може свідчити про наявність серйозних проблем, які просто не усуваються. Натомість авто знову й знову перепродається і ніколи належним чином не ремонтується. Нерідко навіть нинішній власник не знає, що транспортний засіб раніше реєструвався в кількох країнах. Без перевірки його історії отримати цю інформацію іншими способами практично неможливо».

Аварійні пошкодження автомобілів класу люкс оцінюються страховиками найдорожче.

В Україні найвищу загальну вартість збитків мав Mercedes-Benz V-класу (115 000 євро), далі йдуть BMW M 4 (115 000 євро) і Mercedes-Benz GT 63 S AMG (105 000 євро).

«Якщо вартість пошкодження сягає десятків або навіть сотень тисяч євро, від такого авто варто відмовитися або хоча би ретельно оглянути його в авторизованому сервісному центрі. Оскільки звіти з історії транспортних засобів містять дані про пошкодження, ви можете звернути на них увагу й попросити фахівців ретельніше оцінити певні компоненти. Інакше купівля такого варіанту може перетворитися на кошмар пізніше, особливо коли настане час продавати цей автомобіль із зіпсованою історією» — стверджує Бузеліс.

Пробіг скориговано на сотні тисяч км

Із усіх автомобілів, перевірених carVertical в Україні у 2025 році, пробіг моделей Porsche Panamera було скориговано найбільше — в середньому на 256 000 кілометрів.

Далі йдуть Chevrolet Camaro (252 000 кілометрів) і Mercedes-Benz V-Class (221 000 кілометрів).

Шахрайство з пробігом особливо впливає на покупців дорожчих автомобілів: через нього вони можуть переплачувати десятки тисяч євро за бажану модель.

«Імпортовані з-за кордону автомобілі часто мають скручений пробіг. Через те, що країни не обмінюються відомостями про транспортні засоби, історичні дані залишаються недоступними для установ нової країни. Це питання можуть вирішити лише спільні зусилля керівництва європейських країн. Покупці автомобілів повинні мати можливість дізнатися історію транспортного засобу без жодних обмежень, щоб не стати жертвами шахрайства», — пояснює Бузеліс.

Як зазначалося раніше, протягом лютого українці придбали 14,8 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою ввезеною автівкою став Volkswagen Golf.

Найбільшу частку серед ввезених з-за кордону уживаних легковиків займають бензинові автомобілі — 61% від загальної кількості. Для порівняння, у лютому 2025 року їх частка становила 46%.

