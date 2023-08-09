Про відкриття аеропорту «Ужгород» до кінця війни не йдеться — ОВА Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Про відкриття аеропорту «Ужгород» до кінця війни не йдеться — ОВА

Про відкриття аеропорту «Ужгород» до кінця війни не може бути й мови, оскільки безпека цивільних вище за бізнес-інтереси перевізника, а аргументи про те, що аеродром знаходиться впритул до кордону з країною НАТО, — примарні.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА в коментарі Укрінформу.

«Щодо поновлення роботи аеропорту „Ужгород“ — це питання виникає час від часу. Але доки триває війна, про це мова не йде. У нас війна у всій країні, хоча Закарпаття — тиловий регіон, але це не значить, що тут немає небезпеки. Тому наражати на небезпеку життя цивільних примарними аргументами, що, мовляв, аеродром в Ужгороді знаходиться під кордоном країни НАТО Словаччини, ми не маємо права. Безпека громадян тут вища, ніж комерційні інтереси перевізника», — заявили в ОВА.

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Нагадаємо, українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відновити польоти аеропорту Ужгорода, для цього вона готова використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до широкомасштабного російського вторгнення.

За словами директора компанії В’ячеслава Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з аеропорту «Ужгород», якщо це буде визнано безпечним. Аеродром впритул розташований до словацького кордону і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО. Це, на думку перевізника, робить безпечними цивільні польоти.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливість відновлення авіаперельотів авіакомпанією Ryanair, заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно.

Довідка Finance.ua:

міжнародний аеропорт «Ужгород» не працює фактично з 2016 року, не враховуючи короткого періоду відновлення перельотів у 2019 році та піврічної роботи авіакомпанії «Роза вітрів» у 2021−2022 роках, яка забезпечувала єдиний регулярний рейс сполученням Київ — Ужгород — Київ.

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Укрінформ За матеріалами:

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