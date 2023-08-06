Популярні авіакомпанії впроваджують нові послуги для пасажирів — Finance.ua

Популярні авіакомпанії впроваджують нові послуги для пасажирів Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Сучасна авіаційна індустрія стрімко розвивається, і ключові авіакомпанії прагнуть задовольнити зростаючі потреби пасажирів. Останніми місяцями кілька відомих авіакомпаній презентували нові та цікаві послуги, які зроблять подорож ще комфортнішою та зручнішою.

Однією з головних тенденцій у сфері авіаперевезень є легкість подорожей, але через те, що у світі величезна конкуренція у сфері авіаперельотів, компанії намагаються хоч якось змагатися і пропонувати пасажирам щось нове.

Air France запускає доставку багажу

Французька компанія дозволила своїм пасажирам не везти багаж в аеропорт під час вильоту з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях, повідомляє портал Avianews.

Зробити це можна в період від 30 до 4 годин до вильоту літака за розкладом.

Де доступна послуга і скільки коштує?

Поки що послуга доступна в п’яти готелях Парижа і великих виставкових центрах, проте авіакомпанія працює над тим, щоб багаж можна було здати просто вдома.

Скористатися цією послугою можуть пасажири, які вилітають із паризького аеропорту Шарль-де-Голль. При цьому компанія пізніше розширить цю послугу і на паризький аеропорт Орлі.

Варто зазначити, що послуга дистанційної реєстрації валіз на рейс — платна. Для однієї валізи вона коштує 25 євро, для двох — 35 євро.

Як це відбувається?

Air France тестують стартап. Співробітники компанії Alltheway забирають речі з точок у Парижі та передмістях і везуть їх до стійок реєстрації в аеропорту.

Перед завантаженням у літак багаж проходить ретельну перевірку на кожному етапі перевезення, зазначають в Air France.

Пасажири, які здадуть свої валізи в місті, зможуть проконтролювати місцезнаходження речей через мобільний додаток авіакомпанії.

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