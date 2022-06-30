Президент підписав закон про скасування обмеження вибору банку військовим пенсіонерам — Finance.ua

Президент підписав закон про скасування обмеження вибору банку військовим пенсіонерам Вчора 15:03 — Казна та Політика

Президент підписав закон про скасування обмеження вибору банку військовим пенсіонерам

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт 7337 про внесення змін до статті 52 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо вдосконалення порядку виплати пенсій, яким передбачено вільний вибір банку для отримання пенсій військовими пенсіонерами.

Текст документу вже опубліковано у газеті «Голос України».

Закон надає можливість вибору банку для отримання військових пенсій, бо донині їх можна було нараховувати лише через державний Ощадбанк

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Документом внесено зміни до статті 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та скасовано обмеження для усіх осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», на отримання пенсії виключно через установи відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, забезпечується за рахунок коштів Держбюджету.

Пенсія особам, які мають право на пенсію за цим Законом, виплачується органами Пенсійного фонду України щомісяця, у строк не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України у 2022 році приймає заяви на призначення пенсії за віком лише від тих громадян, які мають страховий стаж від 29 років та яким виповнилось 60 років. Якщо ще немає такого стажу, то пенсія може бути призначена пізніше;

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