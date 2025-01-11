Презентовано перший спільний електрокар Sony й Honda — Finance.ua

Презентовано перший спільний електрокар Sony й Honda
Компанії Sony Group Corp. та Honda Motor Co. офіційно представили свій перший спільний електромобіль під назвою Afeela 1 на медіа-заході перед CES 2025. Це одна з найбільших технологічних виставок у світі, яка розпочалась у Лас-Вегасі у вівторок.
Про це повідомляє Kyodo News.
Скільки коштуватиме авто
Новий чотиридверний седан буде доступний для попереднього замовлення за ціною від 89 900 доларів США, а поставки заплановано почати у 2026 році.
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Наразі жителі Каліфорнії можуть зробити онлайн-бронювання автомобіля.
Afeela 1 має цифрову панель між фарами, що налаштовується, а також оснащений десятками датчиків, що сприяють запобіганню аварій.
«Ми виправдаємо очікування наших клієнтів, забезпечуючи безпечний, надійний і комфортний досвід подорожей», — заявив у прес-релізі Ясухіде Мізуно, головний виконавчий директор токійського підприємства, що базується в Токіо.
Крім того, електромобіль Afeela 1 інтегрує передові сервісні платформи на основі генеративного штучного інтелекту, завдяки партнерству з Microsoft.
Це дозволяє водіям управляти різними функціями автомобіля за допомогою голосових команд та отримувати персоналізовані рекомендації щодо активностей.
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