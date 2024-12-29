Honda відродить культову модель в новому вигляді — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda відродить культову модель в новому вигляді

Технології&Авто
19
Honda відродить культову модель в новому вигляді
Honda відродить культову модель в новому вигляді
Honda анонсувала відродження легендарної моделі Prelude у вигляді спортивного гібридного купе. Це шосте покоління моделі присвячене 25-річчю електрифікації модельного ряду бренду, інформує MMR.

Читайте також: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінюється, та скільки треба буде платити

Новий Prelude отримає гібридну силову установку та унікальний режим водіння Honda S+ Shift, який забезпечує максимальне задоволення за кермом. Автомобіль дебютує на ринку США наприкінці наступного року, а детальні технічні характеристики будуть представлені ближче до дати запуску.
Honda відродить культову модель в новому вигляді
Honda підкреслила, що повернення Prelude демонструє прагнення компанії розширювати пропозиції для своїх клієнтів. У 1970-х роках першими трьома моделями бренду були Civic, Accord і Prelude. Невдовзі всі три повернуться як гібриди.
Honda відродить культову модель в новому вигляді
Новий Prelude вшанує спадщину класичної моделі, яку цінували за повний привід та технологічний мотор VTEC. В основі оновленого купе буде гібридна система e: HEV на базі 2.0-літрового чотирициліндрового двигуна, як у нових Civic та Accord.
За матеріалами:
newsyou.info
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.