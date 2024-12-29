Honda відродить культову модель в новому вигляді — Finance.ua

Honda відродить культову модель в новому вигляді Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

Honda відродить культову модель в новому вигляді

Honda анонсувала відродження легендарної моделі Prelude у вигляді спортивного гібридного купе. Це шосте покоління моделі присвячене 25-річчю електрифікації модельного ряду бренду, інформує MMR.

Новий Prelude отримає гібридну силову установку та унікальний режим водіння Honda S+ Shift, який забезпечує максимальне задоволення за кермом. Автомобіль дебютує на ринку США наприкінці наступного року, а детальні технічні характеристики будуть представлені ближче до дати запуску.

Honda підкреслила, що повернення Prelude демонструє прагнення компанії розширювати пропозиції для своїх клієнтів. У 1970-х роках першими трьома моделями бренду були Civic, Accord і Prelude. Невдовзі всі три повернуться як гібриди.

Новий Prelude вшанує спадщину класичної моделі, яку цінували за повний привід та технологічний мотор VTEC. В основі оновленого купе буде гібридна система e: HEV на базі 2.0-літрового чотирициліндрового двигуна, як у нових Civic та Accord.

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