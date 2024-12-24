Honda і Nissan офіційно оголосили про злиття і назвали терміни — Finance.ua

Honda і Nissan офіційно оголосили про злиття і назвали терміни
Японські автовиробники Nissan Motor і Honda Motor підписали меморандум про взаєморозуміння. Це необхідно для початку інтеграції бізнесу шляхом створення холдингової компанії.
Про це йдеться у спільній заяві автовиробників.
Зазначається, що Nissan і Honda планують за допомогою спільного передання акцій створити холдингову компанію, яка стане материнською для обох компаній.
«І Nissan, і Honda будуть повністю дочірніми компаніями спільної холдингової компанії. Крім того, компанії планують продовжити співіснування і розвивати бренди, що належать Honda і Nissan, рівною мірою», — сказано в документі.
Акції холдингу будуть випущені на Токійській біржі.
Також відомо, що укладення остаточної угоди про інтеграцію бізнесу заплановано на червень 2025 року, передача акцій набуде чинності у серпні 2026 року.
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