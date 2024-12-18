Nissan і Honda можуть об’єднатися: акції Nissan злетіли майже на 24% — Finance.ua

Nissan і Honda можуть об’єднатися: акції Nissan злетіли майже на 24% Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Nissan і Honda можуть об’єднатися: акції Nissan злетіли майже на 24%

Акції Nissan Motor зросли після того, як в ЗМІ зʼявилася інформація про злиття японської компанії з Honda Motor, для формування більшої компанії, яка зможе конкурувати з більшими конкурентами та інвестувати більше в зростаючий ринок електромобілів, пише CNBC.

Акції Nissan подорожчали на 23,7%, а в Honda впали на 3%.

За інформацією, Honda і Nissan розглядають можливість створення холдингової компанії та невдовзі підпишуть меморандум про взаєморозуміння. Також з часом вони планують приєднати компанію Mitsubishi Motors, у якій Nissan є головним акціонером з 24% акцій холдингової компанії, згідно з повідомленнями.

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За словами глобального лідера з мобільних технологій дослідницької фірми Frost & Sullivan Вівек Вайдья, причиною злиття стали незадовільні фінансові показники Nissan.

Наприклад, у листопаді компанія Nissan опублікувала невтішні результати за другий квартал, що закінчився у вересні, і скоротила доходи за весь рік і прогноз операцій.

Автовиробник також оголосив про плани скоротити 9000 робочих місць і скоротити глобальні виробничі потужності на п’яту частину на тлі жорсткої конкуренції на основних ринках.

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Джо Маккейб, президент і генеральний директор AutoForecast Solutions, зазначив, що Nissan потребує «оживлення» після відносин з Renault.

«Вони [Nissan] справді не займали лідерської позиції в жодному з сегментів, у яких вони змагалися», — сказав він.

У своїй заяві компанія Nissan зазначила, що повідомлення ЗМІ про розгляд компанією можливої бізнес-інтеграції з Honda не базується на оголошеннях компанії. Nissan заявив, що розглядає різні можливості для майбутньої співпраці з Honda і Mitsubishi Motors, але жодних рішень не ухвалено.

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Експерт Вівек Вайдья вказав, що оскільки автовиробники наразі інвестують як у транспортні засоби з двигуном, так і в електромобілі з акумуляторним живленням, злиття між Honda, другим за величиною автомобілебудівником Японії, та Nissan, номером три, зменшить інноваційні ризики.

За даними Nikkei, об’єднане підприємство Nissan-Honda-Mitsubishi означало б щорічний продаж понад 8 мільйонів автомобілів. Це поставило б компанію до числа найбільших у світі автовиробників, але все одно поступалося японському автовиробнику Toyota Motor, а також німецькому автовиробнику Volkswagen.

Таке об’єднання стало б найбільшим злиттям в автомобільній промисловості відтоді, коли Fiat Chrysler об’єднався з французькою PSA Groupe, щоб створити Stellantis, у січні 2021 року.

УНН За матеріалами:

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