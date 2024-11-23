Honda представила нового конкурента BMW X1 і Lexus NX (фото) — Finance.ua

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Honda представила нового конкурента BMW X1 і Lexus NX (фото)

Технології&Авто
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Honda представила нового конкурента BMW X1 і Lexus NX (фото)
Honda представила нового конкурента BMW X1 і Lexus NX (фото), Фото: Acura
У США дебютувала нова Acura ADX. Компактний кросовер від преміального бренду Honda надійде в продаж на початку 2025 року за ціною приблизно від 35 тис. доларів.
Про автомобіль розповіли на сайті Acura.
Кросовер Acura ADX кине виклик Audi Q3, BMW X1 і Lexus NX. Це преміальний аналог Honda ZR-V, адже використовує її платформу. Утім, нова модель дещо більша за розмірами.
Фото: Acura
Фото: Acura
Дизайн авто витриманий у традиційному стилі Acura — із широкою п’ятикутною решіткою радіатора та тоненькими фарами. У нього довгий капот та висока віконна лінія. Стандартна модель отримала 18-дюймові диски, а варіант A-Spec — 19-дюймові.
Фото: Acura
Фото: Acura
У салоні Acura ADX чимало деталей, знайомих за Honda ZR-V: в неї запозичили кермо, важіль КПП і низку перемикачів.

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Кросовер отримав цифровий щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін.
Фото: Acura
Фото: Acura
Базова комплектація Acura ADX включає двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камеру та бездротову зарядку смартфона, а також набір систем безпеки AcuraWatch.
Фото: Acura
Фото: Acura
Топовий варіант A-Spec Advance додає люк, шкіряний салон, електропривід і вентиляцію сидінь, підігрів керма, камери кругового огляду та потужну акустику Bang & Olufsen із 15 динаміками.
Фото: Acura
Фото: Acura
Об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1560 л.
За матеріалами:
Фокус
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