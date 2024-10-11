Nissan відкликає понад 23 000 Leaf через ризик загоряння — Finance.ua
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Nissan відкликає понад 23 000 Leaf через ризик загоряння

Технології&Авто
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Nissan відкликає понад 23 000 Leaf через ризик загоряння
Nissan відкликає понад 23 000 Leaf через ризик загоряння
Понад 23 000 електромобілів Nissan Leaf відкликані в США через серйозну проблему, що може призвести до загоряння під час швидкої зарядки. Власникам автомобілів настійно рекомендується серйозно сприймати це відкликання для власної безпеки.
Проблема стосується акумуляторних батарей деяких моделей Leaf 2019−2020 років, в яких виявлені надмірні літієві відкладення. Це може підвищити електричний опір і призвести до нестабільного рівня заряду. При швидкій зарядці на рівні 3 підвищений електричний опір може викликати нагрівання батареї, що значно збільшує ризик загоряння.
Nissan зазначає, що власники автомобілів можуть помітити дим, незвичні звуки або тепловий запах під час зарядки. У повідомленні Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) не вказано, чи сталися випадки загоряння автомобілів через цю несправність.
Відкликання охоплює 23 887 автомобілів Leaf, виготовлених з роз’ємом швидкої зарядки CHAdeMO рівня 3 між 29 серпня 2018 року і 3 листопада 2020 року на заводі Nissan у Смірні. Це стосується моделей з акумуляторами ємністю 60 кВт-год і 40 кВт-год.
Власники відкликаних автомобілів незабаром отримають листи з вказівками уникати швидкої зарядки до вирішення проблеми. Nissan наразі розробляє оновлення програмного забезпечення, яке очікується в листопаді. Після його випуску дилери зможуть оновити програмне забезпечення автомобілів для усунення дефекту.
Хоча Nissan продовжує виробництво Leaf другого покоління, автомобіль поступово втрачає популярність на ринку, насиченому більш сучасними електромобілями. Компанія працює над моделлю третього покоління, яка отримає новий дизайн і стане кросовером.
За матеріалами:
autonews.net.ua
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