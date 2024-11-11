Японська Nissan звільняє 9000 працівників — Finance.ua

Японська Nissan звільняє 9000 працівників 11.11.2024, 00:38 — Фондовий ринок

Японська Nissan звільняє 9000 працівників

Японська компанія Nissan Motor заявила, що скоротить 9000 або понад 6% робочих місць.

Про це компанія повідомила 7 листопада.

У відповідь на падіння рівня продажу Nissan планує скоротити виробничі потужності на 20%, зменшити терміни розробки автомобілів до 30 місяців і поглибити співпрацю зі своїми партнерами, включно з Renault Group та Mitsubishi Motors.

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Раніше повідомляли, що німецький автовиробник Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи у Німеччині та скоротити десятки тисяч робочих місць. У вересні VW скасував схему гарантування зайнятості, яка діяла понад 30 років. Скорочення стануть можливими із середини 2025 року.

Третій за величиною автовиробник у Японії знизив прогноз свого річного операційного прибутку на 70% до 150 млрд єн ($975 млн), що стало другим переглядом прогнозу у бік зниження після зниження на 17% на початку цього року.

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