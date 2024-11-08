Audi прагне до скорочення робочих місць через падіння прибутку — Finance.ua

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Audi прагне до скорочення робочих місць через падіння прибутку

Фондовий ринок
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Audi прагне до скорочення робочих місць через падіння прибутку
Audi прагне до скорочення робочих місць через падіння прибутку
Операційний прибуток автовиробника Audi нещодавно впав більш ніж на 90%.
Про це повідомляє Spiegel.
Audi підтвердила, що правління наразі веде переговори з профспілковою радою щодо скорочення працівників на так званих непрямих робочих місцях усередині компанії, — наприклад, у сфері розвитку, де, згідно зі звітом, може бути скорочено понад 2000 робочих місць.
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Метою в непрямій області є скорочення приблизно на 15 відсотків. Відповідно до даних у Німеччині, це складе близько 4500 робочих місць.
Audi повідомила про різке зниження прибутку. Йдеться про падіння на 91 відсоток, або до 106 мільйонів євро в третьому кварталі.
За матеріалами:
УНН
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