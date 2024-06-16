Представлено пʼятидверний Mini Cooper у декількох варіантах комплектації (фото) — Finance.ua

Представлено пʼятидверний Mini Cooper у декількох варіантах комплектації (фото) Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Представлено пʼятидверний Mini Cooper у декількох варіантах комплектації (фото), Фото: motor1

Представлено пʼятидверний Mini Cooper, який відтепер поєднує у собі стиль, практичність та вражаючу швидкість. Новий хетчбек від британської компанії MINI отримав три варіанти комплектації: Classic, Sport та Exclusive, кожна з яких пропонує унікальні особливості та функції.

Про це пише motor1.

Mini Cooper 5-Door отримав класичний дизайн, який поєднує у собі сучасні технології та практичні деталі. Автомобіль доступний в трьох комплектаціях: Classic, Sport та Exclusive. Кожна з них пропонує унікальні особливості та функції, які дозволяють вибрати модель, яка відповідає індивідуальним потребам водія.

Варіанти комплектації

Classic: базова модель включає 15-дюймові легкосплавні диски, спортивне рульове колесо, стандартні сидіння з тканини на Mini Cooper, а також LED-фари та задні ліхтарі. Додатково встановлені датчик дощу та автоматичне включення фар.

Sport: модель для тих, хто шукає більш агресивний дизайн та відчуття. Вона включає 17-дюймові колеса з дизайном від John Cooper Works, чорне покриття на даху та бокових крилах, а також Dinamica/Cloth Carbon Black інтер’єр.

Оснащений такими функціями, як адаптивна інтелектуальна підвіска, режими водіння MINI та має багатофункціональне шкіряне кермо Walknappa.

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Exclusive: топова модель включає 18- або 17-дюймовими легкосплавні диски, має дах і корпус дзеркал в кольорі кузов (чорному, білому або сріблястому), а також шкіряні спортивні сидіння MINI Yours Lounge кольору Carbon Black.

Ексклюзивна комплектація включає додаткові функції, такі як світлодіодні фари, світлодіодні задні ліхтарі з дизайном Union Jack та навігаційну систему.

5-дверний хетчбек Mini отримав двигун об’ємом 1499 куб. см, має потужність 102 кінських сили та крутний момент 190 Нм. Його комбінована витрата пального становить приблизно 4,6 л на 100 км, а викиди CO2 — 128−124 г/км. Розгін до 100 км/год займає 8,0 секунд у базової моделі і 6,8 секунд у моделі S.

Mini Cooper 5-Door доступний від 28 тис. євро для базової комплектації Classic та від 31 000 євро для Sport та Exclusive.

Новий Mini Cooper 5-Door — це ідеальний вибір для тих, хто шукає стиль, практичність та вражаючу швидкість. Три варіанти комплектації дозволяють обрати автомобіль, який найкраще відповідає вашим потребам та уподобанням.

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