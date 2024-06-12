Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото) — Finance.ua

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Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)

Технології&Авто
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Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)
Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)
Мініатюрний міський кросовер Hyundai Casper невдовзі отримає електричний варіант. Його назвали Inster і презентують 27 червня на автошоу в південнокорейському Пусані. Поки ж на офіційному сайті Hyundai опублікували перші тизери електрокара.
Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)
Хоча на фото новий Hyundai Inster у тіні, можна помітити, що його силует точно такий ж, як у бензинового Casper, а в дизайні переважають грані. Електрична версія пізнається за піксельною світлодіодною оптикою та заглушкою із зарядним гніздом на місці решітки радіатора.
Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)
Салон Hyundai Inster не показали, проте відомо, що електрокар отримає цифровий щиток приладів та 8,0-дюймовий тачскрін.

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Компактний 3,6-метровий електромобіль Hyundai Inster зможе проїхати 355 км без підзарядки. Інші характеристики кросовера поки тримають у секреті.
Найдешевший електромобіль Hyundai показали до прем’єри (фото)
Також відомо, що стартова ціна Hyundai Inster в Європі складе приблизно 22 000 євро, тобто його конкурентами будуть трохи більші Citroen e-C3 і Dacia Spring. Виробництво моделі для європейського ринку налагодять у Чехії, де вже збирають кросовер Hyundai Kona.
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За матеріалами:
Фокус
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