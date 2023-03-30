Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів — Finance.ua
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Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Кримінал
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Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів, Фото: СБУ
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чеської Республіки нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.
За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад 1 тис. мешканців ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.
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У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника. Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них — громадяни білорусі.
За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.
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Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про «продаж» популярних товарів за «привабливою» ціною.
Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.
Потім програма-викрадач «зчитувала» персональні дані і таким чином шахраї отримували доступ до банківських карток клієнтів та викрадали з них гроші.
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Отримані кошти ділки переводили на криптогаманці організаторів схеми.
Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявлено:
  • сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів, телефони, комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, які ділки використовували для «обготівковування» викрадених електронних грошей.
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Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Наразі суд обрав їм запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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