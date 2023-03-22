Жительку Болгарії звинуватили у крадіжці криптовалюти на $4 млрд — Finance.ua

Жительку Болгарії звинуватили у крадіжці криптовалюти на $4 млрд Сьогодні 17:33 — Криптовалюта

Болгарку Ірину Ділкінську звинуватили в участі у шахрайській криптосхемі OneCoin.

«Ділкінска була «ймовірним керівником юридичного відділу OneCoin і відповідала за дотримання вимог схеми криптовалютної піраміди OneCoin», — заявив прокурор США Демієн Вільямс у повідомленні Міністерства юстиції.

Нещодавно її екстрадували до США за звинуваченням у «змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів та відмивання грошей».

«Вона здійснила прямо протилежне до своєї посади і, ймовірно, дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії», — сказав Вільямс.

За даними Міністерства юстиції, жертви OneCoin втратили понад $4 млрд у межах схеми, яка почала діяти у 2014 році.

Співзасновниця схеми Ружа Ігнатова, відома як «криптокоролева», відійшла від справ із жовтня 2017 року. У 2022-му її додали до десятки злочинців ФБР, які найбільше розшукуються. Агентство запропонувало винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію, яка може призвести до її арешту.

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