Жительку Болгарії звинуватили у крадіжці криптовалюти на $4 млрд — Finance.ua
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Жительку Болгарії звинуватили у крадіжці криптовалюти на $4 млрд

Криптовалюта
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Болгарку Ірину Ділкінську звинуватили в участі у шахрайській криптосхемі OneCoin.
«Ділкінска була «ймовірним керівником юридичного відділу OneCoin і відповідала за дотримання вимог схеми криптовалютної піраміди OneCoin», — заявив прокурор США Демієн Вільямс у повідомленні Міністерства юстиції.
Жительку Болгарії звинуватили у крадіжці криптовалюти на $4 млрд
Нещодавно її екстрадували до США за звинуваченням у «змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів та відмивання грошей».
«Вона здійснила прямо протилежне до своєї посади і, ймовірно, дозволила OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних доходів через підставні компанії», — сказав Вільямс.
За даними Міністерства юстиції, жертви OneCoin втратили понад $4 млрд у межах схеми, яка почала діяти у 2014 році.
Співзасновниця схеми Ружа Ігнатова, відома як «криптокоролева», відійшла від справ із жовтня 2017 року. У 2022-му її додали до десятки злочинців ФБР, які найбільше розшукуються. Агентство запропонувало винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію, яка може призвести до її арешту.
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