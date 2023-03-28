СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою» — Finance.ua
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СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою»

Кримінал
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СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою»
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою», Фото: СБУ
Служба безпеки ліквідувала корупційну схему в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової угоди».
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
За хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.
За відмову сплачувати «данину» погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.
Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали «данину» у розмірі 40 американських центів.
У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового «завдатку».
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
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