Розкрито оригінальну схему обману людей під час обміну валют — Finance.ua

Розкрито оригінальну схему обману людей під час обміну валют Сьогодні 08:32 — Кримінал

Правоохоронці викрили шахраїв, які за допомогою дрона викрадали у людей гроші під час так званого «обміну валют».

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

У повідомленні зазначається, що фігуранти діяли за завчасно розробленою схемою: в мережі інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках, і при цьому їх цікавили лише великі суми.

«Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для «облаштування» обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний «ремонт». Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі — для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні — для втечі «працівниці», — повідомляє поліція.

У повідомленні сказано, що коли «касир» отримувала гроші для обміну, то відразу телефонувала «керівнику» з проханням «відкрити сейф» — це і був сигнал для спільника — оператора безпілотника. «Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала „керівнику“, але цього разу просила „закрити сейф“: після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця „обмінника“ втікала через „запасний вихід“. Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали», — повідомляють у поліції.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Наразі встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. На даний час тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності.

Повідомляється, що слідчі викрили організовану злочинну групу, яка вчиняла шахрайства в різних областях держави, до її складу входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою «функції».

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті вилучили машини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для «прикриття» під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

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